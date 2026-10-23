Boş mezarın ardındaki sır

AYDIN'IN Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan 24 yaşındaki iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti, 23 yıl sonra gündeme geldi. Annesi kaybolduğunda 6 yaşında olan Hülya Yıldız, amcası Metin Musacalı'yı cinayetle suçladı. Boş mezar, cesedin taşınması ve sahte imza iddiaları olayın üzerindeki sır perdesini daha da kalınlaştırdı.

ADINA OY KULLANILDI

ANNE ve babasının ayrılmasının ardından Mersin'in Silifke ilçesindeki ailesinin yanına giden Elife Doğrul, kızını görmek için zaman zaman Söke'ye geliyordu. Hülya Yıldız'ın iddiasına göre annesi, son ziyaretinde Mersin'e dönmek isterken amcası Metin Musacalı tarafından arabaya bindirilerek götürüldü. Genç kadından o günden sonra bir daha haber alınamadı. Elife Doğrul'un eski eşi Talip Musacalı da ağabeyi Metin Musacalı hakkındaki ağır suçlamaları anlattı. Talip Musacalı, Zeki İnce isimli arkadaşının kendisine, "Metin senin karını öldürdü" dediğini öne sürdü. Talip Musacalı'nın anlatımına göre Elife'nin öldürüldüğü ve cesedinin Muhammed Baycu'nun yardımıyla gömüldüğü ileri sürüldü. İddiaya göre aralarında para meselesi nedeniyle anlaşmazlık çıkınca, sırrın ortaya çıkmasından korkan Metin Musacalı yaklaşık 5 ay sonra cesedi başka bir noktaya taşıdı. Müge Anlı'nın programına konu olan olayda canlı yayına çıkan Hülya Yıldız'ın suçlamalarının ardından Amca Metin Musacalı canlı yayına telefonla bağlandı. Musacalı, yeğeninin "katilsin" sözleriyle yönelttiği suçlamaları kabul etmedi.