Aydın kestanesinde hasat mesaisi

TÜRKİYE kestane üretiminin yüzde 31'ini karşılayan Aydın'da hasat heyecanı yaşanıyor. Vali Osman Varol, üreticilerle bir araya gelerek hasada eşlik etti. Aydın'ın Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen kestanesinde hasat sezonu sürüyor. Türkiye üretiminde ikinci sırada bulunan kentte, 25 bin 362 tonluk yıllık üretimle ülke kestanesinin önemli bir bölümü karşılanıyor. Tarlalarda yoğun mesai devam ederken Aydın Valisi Osman Varol da üreticilerin hasat heyecanına ortak oldu.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ

Aydın ekonomisinin önemli tarımsal değerlerinden biri olan kestane, kendine özgü lezzetiyle öne çıkıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde 143 bin dekar alanda yılda 82 bin 758 ton kestane üretiliyor. Aydın ise 25 bin 362 tonluk üretimiyle Türkiye toplamının yüzde 31'ini karşılayarak ikinci sırada yer alıyor. Kentteki kestane üretim alanları 79 bin 111 dekara ulaşırken bu rakam, Türkiye genelindeki kestane meyveliklerinin yüzde 55'ine karşılık geliyor. Aydın genelinde 880 bin kestane ağacı bulunuyor. 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 5 bin 629 üretici de kestane tarımından geçimini sağlıyor.

NAZİLLİ ZİRVEDE

TÜİK'in 2025 yılı verileri, Aydın'da kestane üretiminin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Yıllık 11 bin 440 tonluk üretimle Nazilli ilk sırada bulunurken, Sultanhisar 5 bin 730 tonla ikinci, Köşk ise 4 bin 140 tonla üçüncü sırada yer alıyor. İlçelerdeki üretim, Aydın'ın Türkiye kestane tarımındaki güçlü konumunu pekiştiriyor. Hasat döneminde üreticiler de yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almak için yoğun mesai harcıyor. Kestane üretiminin artırılması ve ağaçların korunması amacıyla kent genelinde destek ve mücadele çalışmaları yürütülüyor.