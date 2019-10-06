Şehirle üniversite bütünleşecek

Balıkesir Üniversitesi’nin başarılı rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle farklı bir profil çizerek tüm şehirde ezberleri bozuyor. Rektör İlter Kuş üniversitenin çalışmaları, hedefleri ve gelecek planlarını Yeni Asır okuyucuları için anlattı

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI/ EGE'NİN BİLİM YUVALARI(6)

Göreve atandığı 2018 yılından bu yana alışılmışın dışına çıkarak farklı bir profil oluşturan Balıkesir Üniversitesi Rektörü (BAÜN) Prof. Dr. İlter Kuş, gerçekleştirdiği öğrenci rektör buluşmaları ile tüm dikkatleri üzerine çekerek farklı bir yönetim anlayışı ortaya koydu. Üniversitede akademik başarılar kadar öğrencilerin sosyal yönden de donanımlı olması gerektiğini savunan Rektör Prof. Dr. Kuş, şehir ve üniversite arasındaki kopukluğu gidererek bir köprü oluşturmak isterken coğrafi konumu ve verilen çok ciddi eğitimi nedeniyle Balıkesir Üniversitesi'nin tercih edilebilir bir üniversite olduğunu belirtiyor. Yıllardır açılamayan Tıp Fakültesi'nde acil servisi hizmete sokan Rektör Kuş ve ekibinin olmazsa olmaz önceliği sağlık.





DİNAMİK BİR EKİP



Sayın rektör, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

27 Aralık 2018'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle Balıkesir Üniversitesi Rektörü olarak atandım. 1970 Adana doğumluyum. Balıkesir Üniversitesi'nde uzun yıllar idarecilik görevim oldu. Kendimize; uyumlu çalışacak, aktif, genç ve dinamik bir ekip kurduk. Bu ekibin yanında deneyimi ve kurumsal hafızası olan arkadaşlarımız da yanımızda görev alıyor.



Üniversite hakkında bilgi verir misiniz?

Üniversitemizde 601'i uluslararası, 6 bin 157'si yeni kayıt yaptıran olmak üzere toplam 34 bin 511 öğrenciye sahibiz. Üniversitemiz 11 Fakülte, 4 Enstitü , 4 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden oluşuyor. Akademik kadromuzda ise toplam bin 62 öğretim elemanı, 169 Prof. Dr., 128 Doç. Dr., 260 Dr. öğretim üyesi -236 öğretim görevlisi, 269 Arş görevlisi, 613 idari personel görev yapıyor. Üniversitemizde özellikle Turizm İşletme Fakültemiz köklü fakültelerimizden bir tanesi. Mezunları ünlü otellerde üst düzey yönetici olarak görev alırlar. Tarihi geçmişe sahip ayrıca Necati Bey Eğitim Fakültemiz var. Önümüzdeki dönemde de 2 yeni fakülte açmayı planlıyoruz.



Tıp Fakültesi Hastanesi hakkında neler söylemek istersiniz?

Balıkesir Üniversitesi oturmuş ve köklü bir üniversite. Bunların başında da Tıp Fakültesi geliyor. Üniversite hastanemizin acil bölümünün açılması Balıkesir'den çevre illere olan sevki azaltmıştır. Hedefimiz öncelikle buydu. Fiziki olarak şartlarımız iyi ancak sadece fiziki gelişmeyi değil eş zamanlı olarak hastanemizdeki hoca sayımızı artırıyoruz. 1 Eylül 2018 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında hastanemize poliklinik hasta başvuru sayısı 219 bin 180, ameliyathane hizmetleri ise 8 bin 625 olarak gerçekleşti.



BURS İMKANI



Öğrencilerin burs imkanları nasıl?

Üniversitemizde ihtiyacı olan öğrencilere KYK tarafından burs, öğrenim ve katkı kredisi verilirken, Balıkesir Üniversitesi Vakfı da burs desteği sağlamaktadır. Üniversitede öğrencilere farklı birimlerde, kısmi zamanlı statüde çalışma olanağı ile yemek bursları verilmektedir. Üniversitemizde 450 öğrenci yemek bursu, 120 öğrenci Balıkesir Üniversitesi Vakfı Bursu ve 200 öğrenci de kısmi zamanlı çalışma bursu almaktadır.



ÖĞRENCİ AVANTAJLI



Öğrencilerinizle diyaloğunuz nasıl?

Öğrenciler bu yönetime çabuk ulaşabiliyor. Öğrenci rektör buluşmaları yapıyoruz. Çok rahat soru sorabiliyorlar. Benimle direk görüşmek isteyenler gelip konuşabiliyorlar. Buraya gelip 'Ben öğrenciyim' diyerek görüşemeden giden öğrenci yok. Bizi kendilerine yakın hissediyorlar, bu bizi daha da rahatlatıyor.



MERKEZLE 17 KM.



Üniversitenin en büyük sorunu nedir?

Merkezle kampüs aralığımız 17 km. Öğrencilerin en büyük derdi Balıkesir'de ulaşım. Bir başka sorun ise kampüs ve şehir merkezindeki aktiviteleri az buluyorlar. Biz de o yüzden öğrenci topluluklarımızı daha faal hale getiriyoruz. Onları maddi olarak da destekliyoruz. Kağıt üzerinde topluluk istemiyorum ve toplulukları harekete geçirdiğimize inanıyorum. Hocalarımız iyi ders anlatmıyor, laboratuvarlarımız yeterli değil gibi sıkıntılarımız hiç yok.





SPORTİF BAŞARILAR



Yemeklerden şikayet geliyor mu?

Allah'a şükür yemekte bir sıkıntı yok. Çoğu zaman ben ve diğer hocalarımız öğrencilerimizle birlikte aynı kazanda kaynayan yemekleri yiyoruz.



Üniversitede sportif olanaklar nasıl?

Türkiye'de ve uluslararası platformda birçok başarı sağlamış öğrencimiz mevcut ve bu sayı artarak devam edecek inşallah.

ONKOLOJİ MERKEZİ



Biraz da öğrenci toplulukları ve sosyal aktivitelerden bahsedelim...

Toplam 97 adet öğrenci topluluğu, faaliyetlerini akademik danışmanlar gözetiminde yıl boyu etkin şekilde sürdürmekte. Çalışmalarını; sergi, konser, gösteri, şenlik, dinleti, konferans ve yarışma olarak Balıkesir ile paylaşmaktadır. Nisan-Mayıs aylarında düzenlenen "Bahar Şenlikleri", kariyer günleri ve diğer özel günlerde öğrencilerimiz aktif rol üstlenmektedir.



Üniversitede gelecekte hayata geçirmek istediğiniz planlarınız nelerdir?

Üniversitemizde, bölgeye hizmet eden onkoloji merkezi açmak istiyoruz. Bu, 2020 yılı içerisinde öncelikli hedefimiz. Hastanemizin kapasitesini iki katına çıkartmak ve Balıkesir'e bir tüp bebek merkezi kazandırmak yine öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.



ÖĞRENCİLER YETERLİ BARINMA VE YURT İMKANINA SAHİP Mİ?



Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir ili, barınma imkanları bakımından öğrencilere ekonomik ve nitelikli alternatifler sunmaktadır. Öğrenciler, şehir merkezindeki ve Çağış Yerleşkesi'ndeki KYK ve özel yurtlarda barınma imkanı bulmakta; ayrıca BAÜN Vakfı Özel Öğrenci Yurdu da öğrencilere barınma hizmeti vermektedir. Kampüste KYK'ya bağlı yurt kapasitesinin artırılması çalışmaları sürdürülmektedir. BAÜN Vakfı Erkek Yurdu 185, Ayten-Burhan Erdayı Kız Yurdu 108, Çağış Kampüsü KYK Erkek Yurdu bin 92, KYK Kız Yurdu 2 bin 24, Burhaniye ilçemizde 400, Çağış Kampüsü Residorm özel yurtta ise bin 500 kişi kalabilmektedir.

YARIN: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ