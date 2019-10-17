Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarmanın şüpheli kişilerin ev ve işyerlerine yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruştuma sürüyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Ö.T., M.Ş. ve S.O. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğuna ait bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipler; kişilerin ev ve işyerlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda; 150 gram kubar esrar, 1 kök hint kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği ve 46 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ö.T., M.Ş. ve S.O. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruştuma sürüyor.
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