Ceyda, 294 gündür yargılanmayı bekliyor

Balıkesir Edremit'te 13 Ocak 2019'da sürekli şiddet görmesi nedeniyle nişanlısı Gökhan Sevinç'i (24) öldürdüğü için tutuklu yargılanan 24 yaşındaki hemşire Ceyda Malay, 294 gündür yargılanmayı bekliyor.

Balıkesir Edremit'te 13 Ocak 2019'da sürekli şiddet görmesi nedeniyle nişanlısı Gökhan Sevinç'i (24) öldürdüğü için tutuklu yargılanan 24 yaşındaki hemşire Ceyda Malay, 294 gündür yargılanmayı bekliyor.



ZOR GÜNLER YAŞIYOR



Genç kadın gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken hala hakim karşısına çıkmadı. YAKINLARI Ceyda Malay'ın sürekli şiddete maruz kaldığını, cinayeti meşru müdafaa altında işlediğini iddia ederek sürenin çok uzadığını ve artık bir an önce mahkemeye çıkmasını bekledikleri öğrenildi. Genç hemşire Malay'ın da 294 gündür kendini savunmak için hakim karşısına çıkmaması nedeniyle zor günler geçirdiği ileri sürüldü.

FATİH ŞENDİL