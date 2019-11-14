Kuzey Ege’de ara tatil hareketliliği

Edremit Körfezi'ndeki turizmciler, 18 milyona yakın öğrencinin 18-22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatili bekliyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ara tatilin ekonomik anlamda Ayvalık'a olumlu yansıdığını belirtti

Edremit Körfezi'ndeki turizmciler, 18 milyona yakın öğrencinin 18-22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatili bekliyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ara tatilin ekonomik anlamda Ayvalık'a olumlu yansıdığını belirterek, "Özellikle butik oteller, pansiyoncular ve işletmecilerimiz yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir rezervasyon artışı yaşadı. Kasaba ve sahil ilçeleri için ara tatil ciddi bir canlılık" dedi. Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da, "Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 25-35 yükseldi. Ara tatil olumlu geçecek" diye konuştu.