Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı:“Rantsal değil kentsel dönüşüm yapacağız”

Başkan Avcı, kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve iki bölgede çalışma yaptıklarını belirtti. Hasan Avcı, “Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeyeceğiz” diye konuştu

Balıkesir'in en büyük ilçesi olma özelliğini taşıyan Altıeylül Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Hasan Avcı, şehrin geleceğine yön vermek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Avcı, "Biz kentsel dönüşüm ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Şehrimizi kentsel dönüşüme sokarak nefes alacak noktaya getirmeliyiz. Millet Kıraathanelerimizin ilkini tamamladık ve vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni topladı. Diğer projelerimiz de devam ediyor. Borcu olan bir belediye olmamız projelerimizi sürdürmemize engel değil. Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM) ile yardıma ihtiyacı olanlara sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 13 bin aileye, yaklaşık olarak 60 bin kişiye ALGEM ile dokunduk" dedi. Başkan Avcı, ilçede devam eden ve hayata geçirilecek projeler ile yapılan birçok çalışma hakkında bilgi verdi.



GÖREVE BAŞLADIĞINIZDA EN BÜYÜK EKSİK NEYDİ?

Ben göreve seçildiğimde Altıeylül Belediyesi kurumsal kimliğini yeni tamamlamıştı. Yeni bir belediye olması nedeniyle pek çok eksiği vardı. ●



ALTIEYLÜL'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gümüşçeşme bölgesinde marangozlar sitesinin oradan başlayarak pazar yeri ve Cengiz Topel bölgesine kadar olan bölge ve bir de Hacı İlbey bölgesi içeren 2 bölgede kentsel dönüşüm planlaması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamının desteğini almak kaydıyla hem şehrimizin konut stoğunu hem de yaşam standardını yükselteceğiz. Bazı şehirlerde nefes alınabilecek alanları nasıl ranta dönüştürebiliriz noktasına gelindi. Biz kentsel dönüşümün kesinlikle rantsal dönüşüme çevrilmesine izin vermeyeceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜYÜK MALİYET GEREKTİRİYOR MU? BUNU NASIL AŞMAYI PLANLIYORSUNUZ?

Kentsel dönüşümün en zor yaşanacağı iller arasında Balıkesir bulunuyor. Ama rant olmadan hizmet de olmaz. Belediyenin bir geliri olacak ki millete hizmet yapacak. Burada maksat şu, rantımız yüzde 30 değil de yüzde 5 olsun. Dönüşüme girerken vatandaşımız örnek olarak 130 m2 bitmiş bir dairede oturmaktansa 80 m2 pırıl pırıl sağlam bir binada otursun. Vatandaşımız buradan fedarkarlığını yapsın biz de bu işin kar amacına bakmayalım ama bir şekilde hem şehrimizin geleceğini kurtaralım.

MİLLET KIRAATHANELERİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Millet kıraathanelerimizin ilkini tamamladık ve vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni topladı. Ancak vatandaşlarımızın bazı şikayetleri var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Millet kıraathanelerini bizim vatandaşlarımızla birlikte ayağa kaldırmamız lazım. Sıkıntılar konusunda vatandaşımız bize öneri getirsin birlikte çözelim sorunları biz her zaman açığız.

DİĞER PROJELER NE AŞAMADA?

Hasan Can Kültür Merkezi'ne Ümraniye Belediyesi ile kardeş belediye protokolü çerçevesinde başladık. Sıkıntı oluştu 7-8 aydır Ümraniye Belediyesi ile bir çözüme kavuşturamadık. Orayı biz kendi başımıza çözelim diye uğraşıyoruz. İkincisi Baruthane bizim eski tarihi bir binamız yaklaşık 800 dönüm civarı. Biz orasını Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi olarak 6 aylık süreç içerisinde ilçemize kazandıracağız. Rahmetli Sabri başkanımız Balıkesir'i çok farklı noktalara taşıdı. Orada başkanımızın isminin anılmasını istiyoruz. 2020 yılında inşallah 2 yeri millet kıraathanesi olarak kazandırmış olacağız. Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM) binamızı da aynı yıl içinde bitirerek 2020'de 4 tane yeni alanı hizmete sunacağız. Ocak yada Şubat ayında ASUVA Parkın oradaki kompleksin temellerini atacağız.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİNİN MALİ PORTRESİ NE DURUMDA?

Belediye olarak borcumuz var. Ancak bu borç yatırımlarımızı engellemiyor.

ÖZ KAYNAK YARATMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

ASUVA'da yapacağımız alanın yüzme havuzu ve bina kısmı var. Yüzme havuzuyla ilgili 3 trilyon 3 yüz bin liralık protokol yaptık Spor Toto ile. Önümüzdeki süreçte devletten gelen teşfiklerle, Dünya Bankası ve Avrupa'nın devlet teşfikleri gibi konularla ilgili bir ARGE birimi kurarak bu konuyla ilgili öz kaynaklarımızı artırıcı çalışmalar yapacağız. Belediye olaral özellikle Milli Emlak ile de görüşerek bir benzinlik yeri aldık. Bunun gibi bazı yerleri devralıyoruz. Buralara kaynak getirecek yatırımlar da yaparak kendini döndürecek bir sistem kurmaya çalışacağız.

KIRSAL MAHALLELERDE ÇALIŞMALAR NASIL?

Muhtarlarımızla sürekli bağlantı halindeyiz. Kırsal mahallelerimize bu zaman kadar 1 milyon 555 bin m2 taş döşemişiz. Belediye olarak yoğun bir çalışma yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizde alt yapı sorunlarımız var bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI: "Rantsal değil kentsel dönüşüm yapacağız" Başkan Avcı, kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve iki bölgede çalışma yaptıklarını belirtti. Hasan Avcı, "Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeyeceğiz" diye konuştu

"ALGEM İLE 13 BİN AİLEYE DOKUNDUK"

ALGEM'İN ÇALIŞMALARINI AÇAR MISINIZ?

ALGEM bizim Altıeylül Belediyemizin şüphesiz en önemli birimi. ALGEM kanalıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2018 yılında 13 bin aileye yaklaşık olarak 60 bin kişiye ALGEM kanalıyla dokunduk. Yani 180 bin nüfuslu bir ilçe dikkate alındığında üçte birine ulaşmışız. Bu sene bu rakam inşallah 15 bine varacak. Bu çalışmamızla da Altıeylül'de aç açık kimseyi bırakmamaya gayret edeceğiz. Giyim kuşamdan, yiyecek ihtiyaçlarına, kömüründen odunundan her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya gayret sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra meslek edindirme kurslarımız var. Bu kurslar sayesinde de vatandaşlarımıza meslek edindirmeye çalışıyoruz.

Otağ FIRINCIOĞULLARI