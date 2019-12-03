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Garsonun oltasına 5 kiloluk takıldı

Garsonun oltasına 5 kiloluk levrek takıldı

03.12.2019, 14:16

'in Edremit ilçesinde çay bahçesinde çalışan (26), oltayla 5 kiloluk yakaladı. Gönül, levreği 500 TL'ye restorana sattı.

Edremit'in turistik Akçay Mahallesi kordonunda bulunan çay bahçesinde garsonluk yapan Cüneyt Gönül, mesai başlamadan önce balık tutmak için deniz kenarına geldi. Oltasını sallayan Gönül, 5 kiloluk levrek yakaladı. Oltanın kırılacak gibi olduğunu anlatan Gönül, "Boş zamanlarımda vakit geçirmek için olta atıyorum. Saat 10.00'da mesaim başlayacaktı. Saat 09.30 sıralarında oltam kırılacak gibi büküldü. Yanımdaki arkadaşlara da söyledim ve yaklaşık yarım saatte balığı kıyıya çektim. Gelen balığa kendim de inanamadım. Hemen restorana götürdüm, 500 TL verdiler. Benim için unutmayacağım bir hatıra oldu" dedi.

DHA

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