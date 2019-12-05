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Projelerle Karesi’nin çehresi değişecek

Projelerle Karesi’nin çehresi değişecek
Giriş Tarihi: 5.12.2019

Başkanı , belediye olarak hazırladıkları projelerle ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına zenginlik katacaklarını ifade etti

Balıkesir'in en önemli ilçelerinden Karesi günden güne gelişiyor. Hayata geçirilen belediyecilik çalışmalarıyla adeta yepyeni bir çehreye bürünen Karesi'de projelerin ardı arkası kesilmiyor. Çalışmaları hakkında önemli bilgiler veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, projelerle ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına zenginlik katacaklarını söyledi.

ÇAĞDAŞ VE MODERN KARESİ
Karesi ilçesini diğer ilçelerden ayıran özellik nedir?
Karesi Balıkesir'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan yapıların bulunduğu, sosyal dokusuyla da fark yaratan bir şehir. Karesi ilçesi modern ve çağdaş yapısıyla da öne çıkan bir yer. Sosyal ve kültürel aktivitelerin

Hizmet anlayışınızda neleri önemsiyorsunuz?
Hizmet anlayışımızda kesinlikle hakkaniyet ilkesini benimsiyoruz. Halka eşit hizmet götürmek, halkı ötekileştirmemek; 'bu bizden, bu sizden' ayrımı yapmamak çok önemli.

Belediye için gelir getirici projeleriniz var mı?
Belediyenin parasal yönden de yönetilmesi önemli. Edremit yolunda Karesi Belediyesi'ne ait bir yerimiz var. Allah nasip ederse oraya outlet ve benzinlik içinde fast food yerleri de olan bir mekan yapılması ve böylece belediyemize gelir getir sağlanması düşünülüyor. Bu ve bunun benzeri şeyler yapmamız lazım. Halkımıza dokunacak sosyal içerikli faaliyetler yapmalıyız. Çalışmalarımız sürüyor.

MERKEZLER KURULACAK
Başka ne gibi projeleriniz var?
Mola evi ya da nefes evi projesi. Yakınlarında alzheimer ya da otizm gibi rahatsızlığı olanlar olabiliyor. Bu yakınlarını getirip bize bırakabilecekler ve biz onlara gün boyu bakabileceğiz. Gençlik merkezi de yapmayı planlıyoruz.

BİR MEYDANIMIZ OLMALI
Şehriçi trafikle ilgili çalışmalarınız olacak mı? Bununla ilgili Yücel Başkanımız ile organize hareket ediyoruz. Milli Kuvvetler Caddesi'nin şuanki halinden ne esnafımız ne de vatandaşlarımız memnun. Milli Kuvvetler Anafartalar ve Kızılay Caddesi ile ilgili bir çözüm gerekiyor. Planlama ve projelendirme işi devam ediyor. Tren Garı'nın oraya bir meydan yapılabilir. Bizim maalesef meydanımız yok. Tren garının olduğu yeri meydan yapıp onun bağlantı yollarını da yapabiliriz

Otağ FIRINCIOĞULLARI

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