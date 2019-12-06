Balıkesir'de evi yanan aileye yardım sözü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Memiş mahallesinde, geçtiğimiz gün evi yanan Süleyman ve Naime Özgüler çiftini ziyaret eden AK Parti ilçe yönetimi, yardım sözü verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İtfaiye Daire Başkanı ile görüşen İlçe Başkanı Avukat Feridun Söykok, ailenin sorunlarının en kısa sürede çözüleceğini söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, Başkan Yardımcıları Güven Buluş, Halide İkbal Adaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Bektaş ile Bekir Payza, Süleyman-Naime Özgüler çiftini ziyaret etti. Ailenin ihtiyaçlarını belirleyen Feridun Soykök, gerekenin yapılacağını söyledi. İlçe Başkanı Soykök, sorunun en kısada çözülmesi yönünde Büyükşehir Belediye Başkanı ve İtfaiye Daire Başkanı ile görüştü.

Mağdur aileyi Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüren Soykök, Özgüler çiftinin mağduriyetinin en kısa zamanda giderilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçildiğini anlattı.

IHA