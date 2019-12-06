  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Balıkesir > Balıkesir'de evi yanan aileye yardım sözü

'de evi yanan aileye yardım sözü

Balıkesir'de evi yanan aileye yardım sözü

06.12.2019, 12:41

'in Burhaniye ilçesindeki Memiş mahallesinde, geçtiğimiz gün evi yanan Süleyman ve Naime Özgüler çiftini ziyaret eden ilçe yönetimi, yardım sözü verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İtfaiye Daire Başkanı ile görüşen İlçe Başkanı Avukat Feridun Söykok, ailenin sorunlarının en kısa sürede çözüleceğini söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, Başkan Yardımcıları Güven Buluş, Halide İkbal Adaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Bektaş ile Bekir Payza, Süleyman-Naime Özgüler çiftini ziyaret etti. Ailenin ihtiyaçlarını belirleyen Feridun Soykök, gerekenin yapılacağını söyledi. İlçe Başkanı Soykök, sorunun en kısada çözülmesi yönünde Büyükşehir Belediye Başkanı ve İtfaiye Daire Başkanı ile görüştü.

Mağdur aileyi Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüren Soykök, Özgüler çiftinin mağduriyetinin en kısa zamanda giderilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçildiğini anlattı.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de evi yanan aileye yardım sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN