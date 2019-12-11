Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün gece meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle birlikte 70 artçı sarsıntı gerçekleşti. Depremlerin etkisiyle endişelenen çok sayıda Balıkesirli geceyi sokakta geçirdi.
Balıkesir'de dün gece meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle birlikte 70 artçı sarsıntı gerçekleşti.
Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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