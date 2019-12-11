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dün geceden bu yana 70 kez sallandı

Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı

11.12.2019, 09:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019,09:35

'in Altıeylül ilçesinde dün gece meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle birlikte 70 artçı sarsıntı gerçekleşti. Depremlerin etkisiyle endişelenen çok sayıda Balıkesirli geceyi sokakta geçirdi.

'de dün gece meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerle birlikte 70 artçı sarsıntı gerçekleşti.

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