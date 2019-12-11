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'deki korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı!

Balıkesir'deki korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı!

11.12.2019, 10:21

'deki korkutan depremlerin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Öte yandan anı bir kahvehanede oturan vatandaşların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde depremi hissedenlerin yaşadığı panik gözler önüne serildi.

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi.

KAHVEHANEDE DEPREMİ HİSSEDENLER PANİKLE SOKAĞA KAÇIŞTI

Deprem sırasında ise Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik içinde sokağa kaçıştı.

İşyeri güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde kahvehanede oturanların depremi hissetmesiyle hızla kapıya yöneldikleri görüldü. Bazı kişilerin ise masanın altına girmeye çalıştığı kamera görüntüsünde yer aldı.

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