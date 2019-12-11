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Son dakika: 'de 3.6 büyüklüğünde

Son dakika: Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

11.12.2019, 16:37 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019,16:47

'nin alınan bilgiye göre, 'de 3.6 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

Son dakika deprem... Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nin ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 16.15 sıralarında Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de dün de 4.6 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Dün gecenin ardından Balıkesir'de bir deprem daha oldu! Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika duyurulan verilere göre, dün geceki sarsıntının da merkezi olan Akçaköy'de 16.15'te 3.6 büyüklüğünde ve 9.7 km derinlikte bir sallantı daha meydana geldi. Peş peşe gelen sarsıntıların ardından korku ve panik yaşanırken, artçı depremlerin sayısı 100'ü aşmış oldu.

BALIKESİR'DE YAŞANAN SON DEPREMLER

İşte, dakika dakika Kandilli Rasathanesi son depremler listesİ;

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