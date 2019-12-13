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'de polis 6 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis 6 silah ele geçirdi

13.12.2019, 15:27

'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 6 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. mniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 6 adet silah yakaladı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir merkezde 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kelepçe, 3 adet kurusıkı silah ve 45 adet fişek, Susurluk ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 27 adet kartuş ve Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ile 2 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

IHA

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