Balık ölümleri tedirgin etti

Akçay nehrinde yaşanan facia sonrası yapılan incelemede gölde fabrika atığı saptandı. Gediz nehirlerindeki çalışmada ise sudaki oksijen seviyesinin büyük oranda azaldığı ortaya çıktı

İnsanoğlunun doğaya karşı ne kadar duyarsız olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Akçay ve Gediz nehirlerinde adeta bir doğa katliamı yaşandı. Faciaya vatandaş tepki gösterirken, olaylarla ilgili olarak çalışma başlatıldı.Akçay nehrinde ihbar üzerine balık ölümlerinin yaşandığı alana gelen Jandarma ekipleri incelemelerde bulunurken, ölümlerin nedeninin Bozdoğan bölgesindeki zeytin ve zeytinyağı endüstrisindeki fabrika atığı olarak bilinen "karasu" artık atık sularının olduğu öğrenildi. Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde ovaları sulayan Akçay nehrinde balık ölümlerinin görülmesi üzerine vatandaşlar ciddi önlemler alınmasını istedi. Balık ölümlerinin zeytinyağı fabrikalarının asitli suları olarak bilinen karasu atık sularını çaya salmaları nedeniyle yaşandığını ifade eden bölge sakinlerinden Doğuş Tunalı, "Her sene zeytin sezonunda Akçay'ın halini sadece biz mi görüyoruz. Yazık günah. Yetkililer nerede, neden yeterli denetleme yapmıyorlar" dedi. Manisa Gediz Nehri'nde de benzer bir durum söz konusu. Yüzlerce balık suda oksijen seviyesinin azalmasından ve kirlilikten dolayı can verdi. Yetkililer balıkların ölüm nedenini araştırmak için numune aldı ve sudaki oksijen seviyesinin çok azaldığı tespit edildi.Manisa'da Gediz Nehri'nin geçtiği Şehzadeler ilçesinin Karağaçlı ve Çerkez Mahmudiye kısımlarında balık ölümleri görüldü. Nehrin yüzeyinde ölü balıkları fark eden çiftçiler, durumu yetkililere haber verdi. Sudaki kirlilik ve siyahlık da göze çarptı. Bölgeden numune alan ve ön inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede, sudaki oksijen seviyesinin azaldığı tespit edildi. Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balıklardan numune aldı. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından balıkların ölüm nedeni tespit edilecek.Vatandaş, Gediz Nehri'ndeki balık ölümlerine tepki gösterdi. Çiftçi Şeref Cer, "Gediz Nehri'nin bu kadar kirli olduğunu balıkları görünce anladık. Daha önce böyle bir ölümle karşılaşmadık. Nehirde simsiyah su akıyor. Yüzlerce balık öldü. Bunları toplayıp yiyenler var. Biz bu katliamın sona erdirilmesini istiyoruz" dedi.■ ÜMİT ÖZMEN/ NERMİN UÇTU