Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yol kontrolü yapan polis ve kontrol noktasındaki park halindeki araçlara alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü kullandığı otomobil ile çarptı. Kazada; biri polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki Trafik Denetleme ekipleri; İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 Karayolu üzeri Karaağaç Mahallesi'nde yol kontrolü görevini yapıyordu.
Balıkesir'de alkollü sürücü dehşeti: 1’i polis 6 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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