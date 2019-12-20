Balıkesir'de alkollü sürücü dehşeti: 1’i polis 6 yaralı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yol kontrolü yapan polis ve kontrol noktasındaki park halindeki araçlara alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü kullandığı otomobil ile çarptı. Kazada; biri polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki Trafik Denetleme ekipleri; İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 Karayolu üzeri Karaağaç Mahallesi'nde yol kontrolü görevini yapıyordu.