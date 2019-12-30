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Haberler > Balıkesir > Balıkesir-İzmir çevreyolunda feci kaza! Faciadan dönüldü

- çevreyolunda feci ! Faciadan dönüldü

Balıkesir-İzmir çevreyolunda feci kaza! Faciadan dönüldü

30.12.2019, 09:38

- çevreyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil aydınlatma direğine çarptı. Anayola devrilen direk nedeniyle biri TIR 3 araç daha yaptı.

geç saatlerde - çevreyolu Maden Tetkik ve Arama Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü önünde bulunan kavşak girişinde meydana geldi. Serhan A. yönetimindeki 59 HP 589 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak çarptığı aydınlatma direği karşı şeride devrildi.

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