Balıkesir-İzmir çevreyolunda feci kaza! Faciadan dönüldü

Balıkesir-İzmir çevreyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil aydınlatma direğine çarptı. Anayola devrilen direk nedeniyle biri TIR 3 araç daha kaza yaptı.

Kaza geç saatlerde Balıkesir-İzmir çevreyolu Maden Tetkik ve Arama Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü önünde bulunan kavşak girişinde meydana geldi. Serhan A. yönetimindeki 59 HP 589 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak çarptığı aydınlatma direği karşı şeride devrildi.