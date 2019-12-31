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gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Selin Kartal gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

31.12.2019, 17:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019,17:14

'in Edremit ilçesinde arkadaşının boş zannettiği silahla vurularak ölen 'ın cenazesi Burhaniye ilçesinde gözyaşları ile toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edilen 'ın cenazesi, Burhaniye'deki evinin önüne getirildi.

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