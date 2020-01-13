Köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü

Balıkesir Edremit’te Batuhan S. isimli genç, köpeğini dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı babası Ali S’yi evdeki pompalı tüfekle başından vurdu. Baba olay yerinde ölürken, o sırada evde olan eşi Sevgi S. de sinir krizleri geçirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Batuhan S. (20), köpeğini dövdüğü iddiasıyla kavga ettiği babası Ali S'yi (40) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Köpek yüzünden tartıştığı oğlunun kurşunlarına hedef olan adam olay yerinde yaşamını yitirirken, polis tarafından teslim alınan ve suçunu itiraf eden genç, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın geçtiği sırada evde olan Ali S'nin eşi Sevgi S. ise gözyaşlarına boğularak, "Keşke oğlum silahı aldığında önüne geçerek engel olabilseydim" diye feryat etti.



KAHVALTI EDERKEN VURDU

Korkunç cinayet dün sabah saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesi, Zeytinli mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Irmak Apartmanı'nda meydana geldi. Batuhan S, köpeğini dövdüğünü iddia ettiği babası Ali S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan evde bulunan pompalı tüfeği alan Batuhan S, mutfakta kahvaltı yapan babasının başına iki kez ateş etti.



ANNENİN GÖZYAŞLARI

Oğlunu engelleyemeyen ve kocası gözleri önünde vurulan Sevgi S'nin çığlıkları ile silah sesleri üzerine eve gelen komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali S'nin oracıkta hayatını kaybettiği belirlendi.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sinir krizi geçiren ve komşularının teskin etmeye çalıştığı Sevgi S, "Elimle kanayan yere bastırmaya çalıştım ama olmadı. Keşke silahı alan oğlumun önüne geçip ateş etmesini engelleyebilseydim" diyerek gözyaşı döktü. Ali S'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından kaçan baba katili Batuhan S. ise Akçay Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Batuhan S. ilk ifadesinde babasıyla sürekli tartıştıklarını, bugün de babasının köpeğini dövdüğünü ve bunun üzerine kavga ettiklerini belirtti. Batuhan S, çok sinirlendiğini ve kendine hakim olamayarak evdeki tüfeği alıp mutfakta oturan babasının başına doğru iki el ateş ettiğini itiraf etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan S, nöbetçi mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.