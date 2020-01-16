Kış aylarında yaz lezzetlerini tatmak isteyenler için yaz meyvelerini ithal getiren manavda erikten şeftaliye, mangodan ananasa, karpuzdan kavuna, ejder meyvesinden avokadoya, çilekten üzüme kadar birçok ürün yer alıyor. Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bir manav, Arjantin’den getirdiği eriğin fiyatı dudak uçuklattı
Kış aylarında yaz lezzetlerini tatmak isteyenler için yaz meyvelerini ithal getiren manavda erikten şeftaliye, mangodan ananasa, karpuzdan kavuna, ejder meyvesinden avokadoya, çilekten üzüme kadar birçok ürün yer alıyor.
Fiyatı dudak uçuklattı! Bu erik altınla yarışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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