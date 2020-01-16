Fiyatı dudak uçuklattı! Bu erik altınla yarışıyor

Kış aylarında yaz lezzetlerini tatmak isteyenler için yaz meyvelerini ithal getiren manavda erikten şeftaliye, mangodan ananasa, karpuzdan kavuna, ejder meyvesinden avokadoya, çilekten üzüme kadar birçok ürün yer alıyor. Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bir manav, Arjantin’den getirdiği eriğin fiyatı dudak uçuklattı

Kış aylarında yaz lezzetlerini tatmak isteyenler için yaz meyvelerini ithal getiren manavda erikten şeftaliye, mangodan ananasa, karpuzdan kavuna, ejder meyvesinden avokadoya, çilekten üzüme kadar birçok ürün yer alıyor.