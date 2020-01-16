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Fiyatı dudak uçuklattı! Bu altınla yarışıyor

Fiyatı dudak uçuklattı! Bu erik altınla yarışıyor

16.01.2020, 10:26

Kış aylarında yaz lezzetlerini tatmak isteyenler için yaz meyvelerini ithal getiren manavda erikten şeftaliye, mangodan ananasa, karpuzdan kavuna, ejder meyvesinden avokadoya, çilekten üzüme kadar birçok ürün yer alıyor. ’in Altıeylül ilçesinde bir manav, Arjantin’den getirdiği eriğin fiyatı dudak uçuklattı

Kış aylarında yaz lezzetlerini tatmak isteyenler için yaz meyvelerini ithal getiren manavda erikten şeftaliye, mangodan ananasa, karpuzdan kavuna, ejder meyvesinden avokadoya, çilekten üzüme kadar birçok ürün yer alıyor.

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