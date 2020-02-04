Tarihi liman bin yıl boyunca kullanılmış

Adramytteion Ören Antik Limanı’nın milattan önce 4’üncü yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.

Balıkesir Burhaniye'de yer alan Adramytteion Antik Kenti'nin liman kalıntıları denizin çekilmesiyle görülebilir hale geldi. Burhaniye Kuvayı Milliye Kültür Müzesi Müdürü Esma Esin Mutlu, Ören Mahallesi kıyısındaki limanla ilgili bilgi verdi.



"İTALYA'YA TİCARET"

Araştırmaların sürdüğünü belirten Mutlu, "Antik limanın MÖ 4'üncü yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Bilindiği tarihi itibarıyla aşağı yukarı 2 bin 500 yıllık bir liman ve bin sene aralıksız kullanılmış. Yapılan araştırma ve kazılarda limanın üst kısmındaki depo alanında milattan önce 3. yüzyıldan, milattan sonra 12. yüzyıla kadar kesintisiz malzemeler var. Kıyıya yakın bir liman olduğundan ilgi çekiyor" dedi. Mutlu, limandan İtalya, Kıbrıs, Efes ve Side Antik kentlerine ticaret yapıldığının belirlendiğini de aktardı.