‘İzmir Evi’ projesi ABD'de başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin tanıtımı yapmak için dünyanın değişik ülkelerinde "İzmir evleri" açacaklarını söylemişti. Özellikle Avrupa ülkelerinin başkentlerinde açılacak İzmir evlerinde, kentin turizm ve tarihi noktaları tanıtılarak İzmir'in bir dünya kenti olduğu vurgusu yapılacak. Dünya bankası ile kredi görüşmesi yapmak için ABD'ye giden Soyer, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı ziyaret etti. Görüşmede ABD'de İzmir Evi açılmasının da masaya yatırıldığı öğrenildi. Başkan Soyer, "Washington'da İzmir Evi açacağız. Yer araştırıyoruz" dedi.