Leman nineye 105. yaş kutlaması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Leman nine 105. yaşını kızı ve sevenleriyle kutladı. Bentbaşı mahallesinde ikamet eden Leman Abak, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledi.

MUHTAR SÜRPRİZİ

4 çocuk, 20 torun sahibi Leman Abak, çocukluğunda Gülcemal Vapuru ile Bandırma'ya gelen Atatürk'ü trenden el sallarken gördüğünü anlatırken, uzun yaşamın sırrını dengeli ve dikkatli beslenmeye borçlu olduğunu ifade etti. Abak'a kızı ile birlikte doğum günü sürprizi gerçekleştiren Bentbaşı Mahalle Muhtarı Aynur Yankol, mahallenin adeta simgesi haline gelen Leman nineyi 105. yaş gününde mutlu etmek ve sevincini paylaşmak istediklerini dile getirdi.