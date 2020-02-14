Nişanlısını öldüren Ceyda Malay: O artık bize zarar veremeyecek

Balıkesir Edremit ilçesinde, kendisine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle vurarak Ceyda Malay (26), ilk kez hakim karşısına çıktı. Malay ifadesinde nişanlısını vurduktan sonra annesine, "O artık bize zarar veremeyecek" dediğini söyledi.

Geçen yıl 13 Ocak'ta Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Ceyda Malay, evine gelen nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Evinç, Ceyda Malay'a şiddet uyguladı. Malay, babasına ait pompalı tüfeği alıp, Evinç'i vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Malay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ceyda Malay, Malay'ın avukatı Gizem Berceste Olgun, Malay'ın yakınları, Evinç'in yakınları ve ailenin avukatı katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Ceyda Malay, Evinç'in kendisini ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini, Evinç tarafından sürekli darp ve tehdit edildiğini öne sürerek, şunları söyledi:



"Lise dönemimden beri tehditleri devam ediyordu. Sonrasında cezaevine girdi. Ben de kendi isteğimle 2014 yılında başka birisiyle evlendim. O sırada büyük ihtimal cezaevindeydi, çünkü çevrede yoktu. Ama ondan sonra tanımadığım insanlarla bana mesajlar göndermeye başladı. Sonrasında mahalleden ortak tanıdığımız insanlarla 'Boşuna evlenmesin, çıkınca onu öldüreceğim. Onu ben seviyorum' diye tehditler gönderdi. Son 3- 4 aydır anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşadığım eşime 2016 yılında boşanma davası açarak ayrıldım. O dönem Gökhan'da cezaevinden çıkmış ya da buraya gelmiş, tam olarak bilmiyorum. Ben de Burhaniye'deki iş yerimden çıktıktan sonra Akçay'da işlettiği büfeye akşamları babama yardıma gidiyordum. Hatta birkaç defa arabamı takip edip üzerine bira şişeleri bıraktı. Sonradan 'ben bıraktım' diye işaret etti. Sonrasında birkaç defa önümü kesti. 'Eninde sonunda seni kaçıracağım' diye söylemleri oldu."

MALAY: TÜFEĞİN DOLU OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM



İlerleyen günlerde Evinç'in kendisini ailesiyle tehdit etmeye devam edip, yüzük takmaya zorladığını ileri süren Ceyda Malay, olaydan önceki gün ise evde bulunan ilaçları içerek intihar ettiğini anlattı. Gökhan Evinç'in kendisini tehdit edip, polise verdiği ifadesini değiştirttiğini söyleyen Malay, "'İnfazım var. Bütün ailene zarar veririm' diyerek polise onun yüzünden intihar ettiğimi söyletmedi. Ertesi gün ailem olaylardan habersiz şekilde benim bunalımda olduğumu düşünerek kahvaltıya çağırdı. Kahvaltının ardından babam evden çıktı, babaanneme gitti. Annemde mutfağa geçerek kapıyı kapattı. Sonrasında beni yine dövmeye başladı. Ben de odada bulunan tüfeği alıp, evden çıkması konusunda kendisini uyardım. Tüfeğin dolu olduğunu bile bilmiyordum. Tüfek ateş aldı ve sobanın üzerine devrildi. Sesi duyunca annem geldi ve ona, 'Anne, o artık bize veremeyecek' dedim. Sonrasında ambulansı ve babamı aradık" dedi.

Ceyda Malay'ın ifadesinin ardından Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.