Balıkesir'de korkunç olay! Kavgayı ayırmaya çalışırken öldürüldü

Balıkesir’de, borç yüzünden tartışan iki kişiyi ayırmaya çalışan Onursal Fettahoğlu (47), bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Balıkesir'de kavgayı ayırmak isteyen adam bıçaklanarak öldürüldü. Olay, ilçeye bağlı Altınkum Mahallesi Gülsu Caddesi'nde meydana geldi. S.K. ile M.Ç. borç meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Onursal Barış Fettahoğlu ise kavgayı ayırmak için araya girdi.



BACAĞINA SAPLANDI

Bu sırada S.K'nin elindeki bıçak Fettahoğlu'nun sağ baldır iç kısmına isabet etti. S.K. olay yerinden kaçarken Fettahoğlu ise kendisine ait otomobiliyle hastaneye gitti. Fettahoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını kaybetti.



SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olaydan sonra kaçan S.K'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan S.K'nin gasp, oto hırsızlığı ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.