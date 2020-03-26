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Haberler Balıkesir Koronavirüse karşı bin yıllık yöntemle yapılıyor! En doğal dezenfektan...

Koronavirüse karşı bin yıllık yöntemle yapılıyor! En doğal dezenfektan...

Koronavirüse karşı bin yıllık yöntemle yapılıyor! En doğal dezenfektan...

26.03.2020, 10:53

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) ile mücadele devam ediyor. Virüsten korunmanın en önemli silahı ise ellerin sık sık ve su ile yıkanması olarak ifade ediliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) ile mücadele devam ediyor. Virüsten korunmanın en önemli silahı ise ellerin sık sık ve su ile yıkanması olarak ifade ediliyor. 'in Edremit ilçesinde zeytinyağından imal edilen ve bin yıllık yöntemler ile elde yapılan sabunlar 4 günlük bir işlem süreci sonrasında kullanıma hazır hale geliyor.
Korona virüs nedeniyle en iyi dezenfektan sabuna ilgi gün geçtikçe artıyor. Edremit ilçesinde geleneksel yollarla zeytinyağı sabunu üreten atölyeler fazla mesai yapmaya devam ediyor. Zeytinyağından sabuna yaklaşık 4 günlük bir serüven sonunda elde edilen ürün virüs ve bakterilere karşı etkili doğal dezenfektan olarak öne çıkıyor.

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