Belediye başkanı maaşını krona virüsten işsiz kalanlara bağışladı

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, maaşını korona virüs nedeni ile işsiz kalan vatandaşlara bağışladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korona virüs nedeni ile işsiz kalanlara yardım için kampanya başlatıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın yanı sıra muhtarlar da maaşlarını işsiz vatandaşlara bağışladı. Sındırgı Belediyesinin sosyal yardımlarının yanında ilçe genelinde bağışta bulunmak isteyen vatandaşlardan toplanacak bağışlar da korona virüs nedeniyle işsiz kalanlara yardım amaçlı kullanılacak. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da maaşını bağışlayarak kampanyayı başlattığını ve destek olacağını duyurdu. Rızaiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaca, Çılbırcı Mahallesi Muhtarı Mesut Şensöz de yarım maaşlarını bağışlayarak kampanyaya destek oldu.



Başkan Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşerilerim korona virüs belası dünyayı allak bullak etti. Can güvenliğimizi tehdit ettiği gibi alınan tedbirler gereği nice mekanlar kapandı, nice kişiler işsiz kaldı. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile seferber oldu. Belediyemiz, kaymakamlık, bütün kurum personeli evde kal çağrısına milletimiz uysun diye halkımızın ayağına kadar servis yapıyor. Bu olağanüstü durumları yine hep beraber aşacağız. Türk milleti birlik ve beraberliği ile aşamayacağı sıkıntı yoktur Allah'ın izni ile. Hayat her hali ile devam ediyor. El emeği ile geçinen, birikimi olmayan, tencereye koyacak malzemesi olmayanlara destek olmak yine bizim görevimiz. Olanın olmayana borcu var. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' düsturu ile birbirimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Şahsım olarak bir maaşımı bağışlayarak destek kampanyasını başlatıyorum. Duyarlı vatandaşımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Hiçbir virüs aldığımız tedbirden ve bizim birbirimize desteğimizden asla güçlü değildir" ifadelerini kullandı.

İHA