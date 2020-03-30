Balıkesir'deki Dada göletinde sona yaklaşıldı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulunan Dada göletinde sona yaklaşıldı. Göletin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 870 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir iline yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Balıkesir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Akçagüney-Dada Göletinde yüzde 98 fiziki gerçekleşmenin sağlandı. Akçagüney-Dada Göletinin ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte toplamda 870 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.





BÖLGE İNSANINA EK GELİR SAĞLANACAK

Temelden 29,32 metre yüksekliği ile Akçagüney-Dada göletinin 604 bin m3 su biriktirme hacmine sahiptir. Akçagüney-Dada Göleti tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 450 bin TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor.

İHA