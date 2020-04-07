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’de sokaklar boş kaldı

Balıkesir’de sokaklar boş kaldı

07.04.2020, 17:38

Dünyada etkisini gösteren korona virüs dolayısıyla ’de başlatılan '' çağrısına Balıkesirliler uydu. Şehrin en işlek caddelerindeki sakinlik ve sessizlik dikkat çekerken, vatandaşların mesai günü olmasına rağmen sokağa çıkmadığı görüldü.

'Evde Kal' çağrısına uyan Balıkesir'de sessizlik hakim. Şehrin en işlek caddeleri olan Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri sakinliği ile dikkat çekerken, işleri dolayısıyla dışarıya çıkan az sayıda vatandaş göze çarptı. Ara sokaklar tamamıyla boş kalırken, şehrin merkezinde olan Ali Hikmet Paşa Meydanı ise güvercinlere kaldı.

İHA

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