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Haberler Balıkesir Kazakistan'dan 164 Türk vatandaşı getirildi

'dan vatandaşı getirildi

Kazakistan'dan 164 Türk vatandaşı getirildi

25.04.2020, 09:07 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020,09:13

tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri devam ediyor. Bu kapsamda 'dan da vatandaşı getirildi. 164 Türk vatandaşı ’in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra kampüs alanında bulunan 'na getirilerek karantinaya alındı.

Kazakistan'dan getirilen 164 Türk vatandaş Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Balıkesir Üniversitesi kampüs alanında bulunan Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantinaya alındı.

Kazakistan'dan getirilen 164 Türk vatandaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Edremit ilçesinden alınarak Balıkesir il merkezine getirildi. Polis ve jandarma tarafından güvenliği alınan konvoy ile yolcular Balıkesir'e taşındı. Balıkesir Üniversitesi kampüs alanında bulunan Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar Türk bayrağı ile karşılandı.


Kazakistan'dan gelen vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta karantinada kalacak.

IHA

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