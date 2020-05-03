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Haberler Balıkesir Şehit Uzman Çavuş Hasan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Hasan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı

'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan (30), memleketi 'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Hasan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı

03.05.2020, 18:19

Bitlis'te bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu için düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin annesi Refika Kuzu ile eşi Ayşe Karaarslan Kuzu büyük üzüntü yaşadı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenaze namazı koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcıların sosyal mesafeli saf tutmasıyla kılındı. Cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Ardından şehit Kuzu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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