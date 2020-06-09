Denizde ayağına poşet dolanan martıyı itfaiye ve vatandaşlar kurtardı

Ayvalık'ta restoran işleten İzzet Durko ve eşi Makbule Durko, sahildeki bir kafeteryada çay içerken, denizde bir martının çırpındığını görüp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na haber verdi. Denizde çırpınan martı, vatandaşlar ve itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan martı, ayağındaki poşetten kurtarıldıktan sonra, salındı.



Olay anını anlatan İzzet Durko, "Suda çırpınan talihsiz martının da biz insanoğlunun gelişigüzel her şeyi denize attıklarımızdan biri olan bir naylon poşetin bacağına takılması sonucunda havalanamadığını gözlemledim. Hepimizin doğayı temiz tutup, koruma noktasında son derece dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

DHA