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Haberler Balıkesir Balıkesir'de feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

'de feci : 6 kişi hayatını kaybetti

'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere 'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi

Balıkesir'de feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

14.06.2020, 15:29

Edinilen bilgiye göre; Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan 43 HP 003 plakalı araç, Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma timi sevk edildi. Kazada Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) hayatını kaybetti.



Arabadaki ailede Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun oğlu, kızı ve kızının çocukları ile birlikte Balıkesir'in körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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