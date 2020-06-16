İlçeye bağlı kırsal Ağacık Mahallesi'nde, zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine ait 3 arazöz ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ile müdahale edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü belirtilen yangının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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