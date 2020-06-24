Erdek’te Başkan Sarı görevden uzaklaştırıldı

Balıkesir'in Erdek Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan aldığı hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasıyla İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. Hüseyin Sarı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Erdek Belediye Başkanlığı görevine seçilmişti. Ancak Sarı hakkında, 2014 yılında başbakanlığı döneminde Van'da düzenlediği mitingde sesi kısılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla dava açılmış, 11 ay 20 gün hapis cezası nedeniyle mazbatasını alamamış ve bu nedenle yerine Hasan Yapakçı vekaleten görev yapmıştı. Hüseyin Sarı, geçen şubat ayında Erdek Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.