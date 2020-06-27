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Haberler Balıkesir Balıkesir’de dış hat uçuşları başladı

’de dış hat uçuşları başladı

Yaşanan korona virüs salgını sonrasında yurt dışı uçuşlarına ara verilen Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına Almanya’dan tarifeli seferler başladı. İlk seferde 91 yolcu Koca Seyit’ten yurda giriş yaptı.

Balıkesir’de dış hat uçuşları başladı

27.06.2020, 11:08

Almanya'nın Köln şehrinden havalanan uçak 3 saat 25 dakikalık bir uçuş ile Edremit'te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına iniş yaptı. İnen uçak apron girişinde su takı ile karşılandı. Uçuş nedeniyle havalimanı personeli, emniyet güçleri ve sağlık personeli özel önlemler aldı. Uçağın kapısının açılması ile birlikte alınan korona virüs önlemleri dahilinde yolcuların gümrük ve bagaj işlemleri gerçekleştirildi.

İHA

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