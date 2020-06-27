Balıkesir’de dış hat uçuşları başladı

Almanya'nın Köln şehrinden havalanan uçak 3 saat 25 dakikalık bir uçuş ile Edremit'te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanına iniş yaptı. İnen uçak apron girişinde su takı ile karşılandı. Uçuş nedeniyle havalimanı personeli, emniyet güçleri ve sağlık personeli özel önlemler aldı. Uçağın kapısının açılması ile birlikte alınan korona virüs önlemleri dahilinde yolcuların gümrük ve bagaj işlemleri gerçekleştirildi.

İHA