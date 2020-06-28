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Haberler Balıkesir Balıkesir'de sınava giderken kaza yapan öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

'de sınava giderken yapan öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

’in Edremit ilçesinde sınavına giderken geçiren öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi. Öğrenci polislerin yardımıyla zamanında sınava girebildi.

Balıkesir'de sınava giderken kaza yapan öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

28.06.2020, 11:15

Edinilen bilgiye göre, Sınava gitmek için ailesi ile birlikte özel otomobilleri ile yola çıkan aile Edremit Kalkım Çevre yolunda bir minübüs ile çarpıştı. Kaza sonrasında her iki araçta kullanılamaz hale geldi.

Kaza sonrasında olay yerine gelen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobil yolcusu olan ve sınava yetişecek öğrenciyi alarak polis otosu ile sınav merkezine intikal ettirdiler. Öğrenci polislerin yardımıyla zamanında sınava girebildi.

İHA

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