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Haberler Balıkesir Kayıp mültecileri arama çalışmaları denizden ve havadan sürüyor

Kayıp mültecileri arama çalışmaları denizden ve havadan sürüyor

’in Ayvalık ilçesinde, Çıplak ada açıklarında, mültecileri taşıyan botun Yunan güçlerince batırılması sonucu kaybolan 4 kişinin aranmasına denizden ve havadan devam ediliyor.

Kayıp mültecileri arama çalışmaları denizden ve havadan sürüyor

29.06.2020, 15:02

Edinilen bilgiye göre, Çıplak adanın batısında gece 02.45'te sığınmacıları taşıyan bot Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından batırıldı. Bottaki sığınmacılardan 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışmaları denizden ve havadan sürüyor.

Denizde 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet ve Güvenlik Timi, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı arama tarama faaliyetlerine fasılasız devam ediyor.

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