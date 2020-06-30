Botlarını kesip ölüme terk ettiler

Can pazarının yaşandığı olayın ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımına yetiştiği mültecilerden 35'i kurtarıldı, 4 mülteci ise halen kayıp. Sahil Güvenlik ekipleri, önceki gece 02.45'te Çıplak Ada'nın batısında düzensiz göçmen botunun battığını ihbar aldı. Bölgeye giden Türk ekibi, göçmen botunun yarı batık durumda olduğunu ve suyun üzerinde göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.



ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay mahalline 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 helikopter ve uçak gönderildi. Arama kurtarma çalışmalarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler ilk ifadelerinde, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından botlarının kesildiğini, benzin bidonları alınarak Türk karasularına geri itildiklerini ifade etti. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmen aranıyor.

Suat SALGIN