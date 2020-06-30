Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca kaçak tütün mamülleri ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde Karesi ilçesinde sürücülüğünü O.Ç. , M.K. ve C.K. isimli şahısların yaptığı kargo araçlarında toplam 3 bin 800 kg. bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
İHA
Kargo araçlarında 3 bin 800 kilo kaçak tütün yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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