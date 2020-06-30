Kargo araçlarında 3 bin 800 kilo kaçak tütün yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca kaçak tütün mamülleri ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde Karesi ilçesinde sürücülüğünü O.Ç. , M.K. ve C.K. isimli şahısların yaptığı kargo araçlarında toplam 3 bin 800 kg. bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

İHA