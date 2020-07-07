Biri silahla vurdu diğeri evini yaktı

Balıkesir'in Edremit ilçesi, Atatürk Mahallesi Kalkım çevreyolunda bir apartmanın 11'inci katında Özlem Şimşek'e (26) ait dairede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere, 4 arazöz ve bir merdivenli itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler yangını bir saatte kontrol altına aldı. Daire sahibi Özlem Şimşek, yangını eski erkek arkadaşının çıkardığını iddia ederek, "5 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığım Eyüp Y, bina asansörünün şalterini kapatıp evimi yakarak 7 yaşındaki ikiz kızlarımla beni mahsur bıraktı. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

ÖLSÜN DİYE BEKLEDİ

İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir erkek, tartıştığı sevgilisini silahla yaraladıktan sonra ölmesi için başında bekledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen olayda saldırgan gözaltına alınırken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay dün 08.30'da meydana geldi. 50 yaşlarında olduğu öğrenilen bir adam, tartıştığı sevgilisini silahla kasığından vurdu. Saldırgan polisler tarafından etkisiz hale getirilirken, yerde acıyla kıvranan kadının yardımına önce arkadaşları, daha sonra sağlık ekipleri koştu. Arkadaşının elini bir an bırakmadığı kadın hastaneye kaldırıldı.

SUAT SALGIN