Balıkesir'de dehşet! Pompalı tüfek ile komşusunu vurarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Kocadağ Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Solmaz (52) komşusu Y.Ç. tarafından Havran'da av tüfeği ile vuruldu. Av tüfeği ile vurulan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Solmaz, çağrılan ambulans ile Havran Devlet Hastanesine sevk edildi.



Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Solmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olaydan sonra kaçan zanlı Y.Ç., jandarma tarafından yapılan bir operasyon ile Kocadağ Mahallesi'nde yakalandı.



İlçe emniyet müdürlüğünde gözaltında tutulan Y.Ç.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İHA