Son dakika: Balıkesir'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD'tan alınan bilgiye göre, saat 15.14'te Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şiddetteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
2020.07.12 15:14:01 39.4408 27.9155 6.9 -.- 3.7 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel 2020.07.12 14:08:51 38.4502 39.3703 4.3 -.- 1.3 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.07.12 13:58:32 39.3748 25.6780 9.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.07.12 12:56:13 38.4160 39.3217 6.7 -.- 1.5 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.07.12 12:32:55 38.3978 39.1447 5.0 -.- 0.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.07.12 12:13:44 38.7452 27.8085 4.7 -.- 1.5 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2020.07.12 11:53:04 38.4245 38.9788 10.8 -.- 0.9 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.07.12 11:06:39 37.3480 35.5005 9.9 -.- 2.8 -.- UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA) İlksel 2020.07.12 10:25:12 36.0502 30.2130 5.0 -.- 2.8 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2020.07.12 10:12:12 36.0730 30.2463 5.0 -.- 2.1 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2020.07.12 08:54:52 41.9367 43.8008 6.6 -.- 4.4 4.4 GURCISTAN İlksel 2020.07.12 08:06:36 38.8138 25.1645 8.3 -.- 3.4 3.5 EGE DENIZI İlksel 2020.07.12 07:45:16 38.4925 39.3742 19.4 -.- 1.1 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel 2020.07.12 07:18:20 40.6522 30.5337 16.1 -.- 1.7 -.- MESUDIYE-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
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