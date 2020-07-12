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Haberler Balıkesir Son dakika: Balıkesir'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'de ! , Kandilli son depremler...

Son dakika haberi... verilerine göre 'de 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. 15.14'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Son dakika: Balıkesir'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

12.07.2020, 15:46

AFAD'tan alınan bilgiye göre, saat 15.14'te Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şiddetteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

2020.07.12 15:14:01  39.4408   27.9155        6.9      -.-  3.7  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                                 İlksel
2020.07.12 14:08:51  38.4502   39.3703        4.3      -.-  1.3  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel
2020.07.12 13:58:32  39.3748   25.6780        9.2      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.07.12 12:56:13  38.4160   39.3217        6.7      -.-  1.5  -.-   YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.07.12 12:32:55  38.3978   39.1447        5.0      -.-  0.7  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.07.12 12:13:44  38.7452   27.8085        4.7      -.-  1.5  -.-   KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)                     İlksel
2020.07.12 11:53:04  38.4245   38.9788       10.8      -.-  0.9  -.-   YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.07.12 11:06:39  37.3480   35.5005        9.9      -.-  2.8  -.-   UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA)                           İlksel
2020.07.12 10:25:12  36.0502   30.2130        5.0      -.-  2.8  -.-   FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel
2020.07.12 10:12:12  36.0730   30.2463        5.0      -.-  2.1  -.-   FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel
2020.07.12 08:54:52  41.9367   43.8008        6.6      -.-  4.4  4.4   GURCISTAN                                         İlksel
2020.07.12 08:06:36  38.8138   25.1645        8.3      -.-  3.4  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.07.12 07:45:16  38.4925   39.3742       19.4      -.-  1.1  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel
2020.07.12 07:18:20  40.6522   30.5337       16.1      -.-  1.7  -.-   MESUDIYE-KARAPURCEK (SAKARYA)                     İlksel

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