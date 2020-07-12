Haberler Balıkesir Son dakika: Balıkesir'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: Balıkesir'de deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika haberi...AFAD verilerine göre Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.14'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

12.07.2020, 15:46