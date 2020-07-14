Balıkesir'de binadan düşen kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Gönen İlçesi Akçaali Mahallesinde bulunan metruk bir binanın birinci katından düşen H.K (62) olay yerinde öldü. Yerde yatan vatandaşı gören komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerinde yapılan müdahalede H.K (62) nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA