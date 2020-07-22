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Haberler Balıkesir Balıkesir'de feci kaza! TIR'ın alev alan lastik parçası, yazlık evin çatısını yaktı

'de feci kaza! TIR'ın alev alan lastik parçası, yazlık evin çatısını yaktı

'in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın lastiği alev aldı. TIR'ın sürücüsü aracını durdurarak alevleri söndürmeye çalışırken, çevredeki otluğa ve bir evin çatısına da sıçradı.

Balıkesir'de feci kaza! TIR'ın alev alan lastik parçası, yazlık evin çatısını yaktı

22.07.2020, 15:58

İzmir-Çanakkale karayolunun, Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi kısmında seyreden Ahmet Erdal yönetimindeki 38 D 9076 plakalı TIR'ın, lastiği alev aldı. Sürücü Erdal, TIR'ın dorsesinden dumanları çıktığını görünce aracını Türkyılmaz Sitesi'nin önüne park etti. Alev alan lastiği söndürmek için su döktü ancak başarılı olamadı. Alevler, otluk alana ve çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı.

Alev alan lastiğin bir parçası da boş durumda olan yazlık bir evin çatısına sıçrayarak, çatıyı tutuşturdu. Site sakinleri, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem otluk ve zeytinlik alandaki hem de yazlık evin çatısındaki yangını söndürdü. Yazlık evin çatısında maddi hasar oluştu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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