Balıkesir'de 8 otomobili taşıyan TIR devrildi

Alınan bilgiye göre, Kadir Sarı idaresindeki 34 BD 7266 plakalı TIR, Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu TIR'da bulunan 8 araçta hasar oluştu.

Kaza sonucu bir süre trafik tek şeritten sağlandı. TIR ve araçlar yoldan çekilince yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHA