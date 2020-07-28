  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de 8 otomobili taşıyan TIR devrildi

'de 8 otomobili taşıyan TIR devrildi

'in Susurluk ilçesine bağlı 'nde otomobilleri taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu 8 araçta hasar oluştu. ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Balıkesir'de 8 otomobili taşıyan TIR devrildi

28.07.2020, 17:23

Alınan bilgiye göre, Kadir Sarı idaresindeki 34 BD 7266 plakalı TIR, Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu TIR'da bulunan 8 araçta hasar oluştu.

Kaza sonucu bir süre trafik tek şeritten sağlandı. TIR ve araçlar yoldan çekilince yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de 8 otomobili taşıyan TIR devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA