Balıkesir'de silahla öldürülen köpek toprağa gömülmüş bulundu

Düzler Mahallesi'nde yaşayan plaj işletmecisi Şehriban Batır, kaybolan "Cesur" isimli köpeğini aramaya başladı.

KENDİ KÖPEĞİNİ GÖRÜNCE...

Bazı kişilerin, sahile gömülmüş köpek gördüklerini söylemesi üzerine buraya giderek toprağı kazan Batır, bunun kendi hayvanı olduğunu belirledi.

Telef olan köpeği bulunduğu yerden çıkarıp iş yerinin bahçesine gömen Batır, zanlının bulunması için polise başvurdu.







