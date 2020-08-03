Bayramın son günü Kuzey Ege'den İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara yönüne geri dönüşe çıkan tatilciler sebebiyle özellikle Edremit'in Akçay ve Bostancı kavşaklarında yoğunluk dikkati çekiyor.
Zaman zaman durma noktasına gelen trafik yüzünden kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kavşaklarda hummalı bir mesai harcayarak yoğunlaşan yönlerdeki trafiği azaltmak için çalışma sürdürüyor.
Normal günlerde yarım saatte gidilebilen Altınoluk- Edremit arasındaki yol kesimi yoğunlaşan trafik yüzünden 1 buçuk saatte kat edilebiliyor.
İHABilim Kurulu üyesi Özlü'den tatilden dönenlere uyarı Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Dönüş yolunda araç kuyrukları kilometreleri buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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