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Haberler Balıkesir Tarihi Palata Çeşmesi'nin suları yola akıyor

Tarihi 'nin suları yola akıyor

Erdek İlçesi’nde tarihi çeşme olarak bilinen ’nin yalağından taşan atık sular yola taşarak cadde ve sokakları çamur deryasına dönüştürüyor.

Tarihi Palata Çeşmesi'nin suları yola akıyor

04.08.2020, 13:41

Erdek'te asırlardır dağdan gelen kaynak suyunu canlılarla buluşturan tarihi Palata Çeşmesi'nin yalağından boşalan atık suların cadde ve sokaklara taşarak yollarda çamur birikintisine neden olması çevrede konutları bulunan vatandaşların tepkilerini çekiyor.

Palata Çeşmesi'nin Erdek Belediyesi sorumluluğunda olduğunu söyleyen vatandaşlar, tarihi çeşmede dokusuna uygun gerçekleştirilecek onarım çalışmasıyla sorunun çözüme kavuşturulabileceğini dile getirdi.



Dağlardan gelen ve kaynağı tam olarak bilinmeyen suyun yıllardır aktığı Palata Çeşmesi'nin yalağından taşan atık suların kanalizasyon hattına bağlanmasını belirten ilçe halkı, "Söz konusu tarihi çeşmenin yalağından taşan ve yola yayılan atık suların önlenebilmesine yönelik çalışma başlatacak yetkilileri, çeşmenin tarihi değeri olması nedeniyle Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile iletişime geçerek birlikte adım atmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

İHA

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