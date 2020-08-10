Hatice teyzenin fendi sahte polisleri yendi!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 75 yaşındaki kadını dolandırmaya kalkan 3 sahte polis, kıskıvrak yakalandı. Hatice B., ev telefonundan arayarak kendisini 'Başkomiser Nevzat' olarak tanıtan kişi, kendisine ait tüm bilgilerin FETÖ terör örgütünün elinde olduğunu ve bankadaki parasına örgüt tarafından el konulmaya çalışıldığını söyledi. Bu duruma inanmayan kadın, komşusundan yardım isteyip durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesini sağladı. Harekete geçen polis, paranın teslimatında 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen İ.H.P. (44), O.G. (20) ve B.E. (37) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatice B., "Polis hiçbir şekilde vatandaşından operasyon yapmak için para istemez" dedi.

■ SUAT SALGIN